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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan aşı açıklaması! Öğretmenlerin aşı planlaması nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 14:30
Güncelleme:25.02.2021 14:38
Öğretmenlere aşı uygulaması nasıl yapılacak? Aşı planlaması nasıl yapılacak? Nereden başlayacak? Sadece öğretmenler mi aşı olacak? Okuldaki çalışanlar da aşı olacak mı? Ücretli öğretmenler de aşı olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Öğretmenlere aşı uygulaması nasıl yapılacak? Aşı planlaması nasıl yapılacak? Nereden başlayacak? Sadece öğretmenler mi aşı olacak? Okuldaki çalışanlar da aşı olacak mı? Ücretli öğretmenler de aşı olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Selçuk, "Köy okullarındaki öğretmenlerimizden başlamak gibi bir planımız var. Sağlık Bakanlığı, öğretmenlerimizin de planlamasını yapıyor. Bu düzenlemenin bir parçası olarak da dün Çorum'da aşımızı olduk. Aşılama çalışmasına özel okullardaki öğretmenlerimiz de dahil." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk A Haberde! MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK A HABER'DE!
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