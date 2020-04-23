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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anıtkabir'de anı defterini imzaladı |Video

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23.04.2020
Son dakika haberi... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anıtkabir'deki törene katıldı. Bakan Selçuk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'da Atatürk'ün huzurunda başladı. Anıtkabir'deki törene katılan Selçuk, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi, çelenk bıraktı. Ardından İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'da Atatürk'ün huzurunda başladı.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Anıtkabir'deki törene katılan Selçuk, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi, çelenk bıraktı. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Selçuk ardından Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı.

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