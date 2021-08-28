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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

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Giriş: 28.08.2021 12:18
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmaktır. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi de aldık. Bu önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsunlar." dedi. Bakan javascript:;Özer, koronavirüs önlemleri için elektronik takip sisteminin hazır olduğunu bildirdi.
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