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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması! Anayasa metin çalışması tamamlandı

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Giriş: 04.05.2021 11:43
Güncelleme:04.05.2021 11:50
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. MHP anayasa yazımını tamamlamıştır ve 100 maddelik bir öneri hazırlamıştır." dedi.
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması! Anayasa metin çalışması tamamlandı
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması! Anayasa metin çalışması tamamlandı
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