Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 4 Nisan gecesi 104 amiral tarafından yayımlanan bildiriye tepki gösteren Bahçeli, "Bu bal gibi darbe çağrısıdır" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Sahte olan gündem mi yoksa sen misin?" ifadeleriyle tepki gösterdi.