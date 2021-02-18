18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Gara açıklaması

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Gara açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2021 15:22
Güncelleme:18.02.2021 15:27
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörizmin kanlı eylemleri her insan, her toplum, her ülke için en şedit hıyanet, en şeni cinayettir. Bu yüksek tehditle dişe diş mücadele insan onurunun muhafazası için milli ve tarihi bir sorumluluktur. Mesele ağırdır, çözümü şarttır." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörizmin kanlı eylemleri her insan, her toplum, her ülke için en şedit hıyanet, en şeni cinayettir. Bu yüksek tehditle dişe diş mücadele insan onurunun muhafazası için milli ve tarihi bir sorumluluktur. Mesele ağırdır, çözümü şarttır." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Gara açıklaması SON DAKİKA: MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN GARA AÇIKLAMASI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli'den Gara açıklaması
Bahçeli'den Gara açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava
İstanbul susuz kalacak mı?
İstanbul susuz kalacak mı?
FETÖ'cü Altaylı için istenen ceza belli oldu
FETÖ'cü Altaylı için istenen ceza belli oldu
PKK'nın Avrupa Finans ayağı
PKK'nın "Avrupa Finans" ayağı
CHP'de yine Atatürk krizi
CHP'de yine "Atatürk" krizi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde çöp dağları yükseliyor
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde çöp dağları yükseliyor
Yerli aşı ne zaman hazır olacak?
Yerli aşı ne zaman hazır olacak?
Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdüler
Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdüler
Adları farklı ama amaçları aynı: Terör
Adları farklı ama amaçları aynı: Terör
Habertürk o haberi neden sildi?
Habertürk o haberi neden sildi?
Doğan Cüceloğlu'na veda!
Doğan Cüceloğlu'na veda!
Daha Fazla Video Göster