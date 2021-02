Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Gara açıklaması

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörizmin kanlı eylemleri her insan, her toplum, her ülke için en şedit hıyanet, en şeni cinayettir. Bu yüksek tehditle dişe diş mücadele insan onurunun muhafazası için milli ve tarihi bir sorumluluktur. Mesele ağırdır, çözümü şarttır." ifadelerine yer verdi.

