14 Eylül 2021, Salı
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Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli: Laiklik dinsizlik değildir
MHP Lideri Devlet Bahçeli, siyasette laiklik tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bilinmelidir ki, ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet’in Laiklik sütununu kırdırırız. Kötü niyet sahipleri sabırları sınayıp sınır ihlali yaparak milletimizin sinir uçlarıyla oynamaya kalkışmamalıdır." diyerek sert çıktı.