25 Haziran 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar: Cumhur İttifakı yoluna devam edecek
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri konuşmasında "Açıklamasında, "Sarsıcı gelişmelerin ülkemize doğrudan tesir ettiğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Cumhur ittifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.