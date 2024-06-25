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Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar: Cumhur İttifakı yoluna devam edecek

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 25.06.2024 12:10
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri konuşmasında "Açıklamasında, "Sarsıcı gelişmelerin ülkemize doğrudan tesir ettiğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Cumhur ittifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.
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