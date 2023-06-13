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Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

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Giriş: 13.06.2023 11:50
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı açıklamada 8'li koalisyonun parlamenter sistem hayalinin suya düştüğünü belirterek "Siyasi kriz yılları geride kaldı" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca yeni Türkiye'nin inşası konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulunarak "100 maddelik yeni anayasa teklifimiz hazırdır. 100 maddelik anayasa teklifimiz müzakere etmek için hazırdır. Yeni yüzyılda yüz il bin idari yapıyla gücüne güç katmış bir Türkiyeyi inşa etmemiz mümkündür" dedi. Milyonların beklediği asgari ücret konusu hakkında MHP lideri "Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin emekli ve memurlarımızın döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları maaşı destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.
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