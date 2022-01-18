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Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Giriş: 18.01.2022 11:28
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Enes Kara'nın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Gençlerimizi sahipsiz bırakmamalıyız" dedi. Sezen Aksu'ya sert tepki gösteren Bahçeli, "Serçeysen serçeliğini bil" açıklamasında bulundu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu için 'Genel başkanımız peygamber soyundan gelir ama kimseye anlatmaz' sözleri manevi dolandırıcılığın, siyasi kalpazanlığın yeni bir türüdür." ifadelerini kullandı.
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