Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Enes Kara'nın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Gençlerimizi sahipsiz bırakmamalıyız" dedi. Sezen Aksu'ya sert tepki gösteren Bahçeli, "Serçeysen serçeliğini bil" açıklamasında bulundu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu için 'Genel başkanımız peygamber soyundan gelir ama kimseye anlatmaz' sözleri manevi dolandırıcılığın, siyasi kalpazanlığın yeni bir türüdür." ifadelerini kullandı.

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