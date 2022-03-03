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Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli: Türkiye bir cephe ülkesi olmayacaktır

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Giriş: 03.03.2022 11:35
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ukrayna'nın ABD tarafından avutulduğunu belirterek, "Bağımsız kararlar alamaması Ukrayna'nın talihsizliğidir." dedi. Öte yandan Bahçeli, Türkiye'nin bir cephe ülkesi olmayacağını ifade etti.
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