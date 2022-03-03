03 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli: Türkiye bir cephe ülkesi olmayacaktır
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ukrayna'nın ABD tarafından avutulduğunu belirterek, "Bağımsız kararlar alamaması Ukrayna'nın talihsizliğidir." dedi. Öte yandan Bahçeli, Türkiye'nin bir cephe ülkesi olmayacağını ifade etti.