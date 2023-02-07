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Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli: Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür

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Giriş: 07.02.2023 10:59
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Gündemimizin yegane konusu depremdir. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız mümkün değildir. Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. İki büyük depremde ağır bilanço ortaya çıktı. Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara göz yummayacağız.” dedi.
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