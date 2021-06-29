29 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sınav açıklaması: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üniversite sınavlarını kaldırılmasını dile getiren MHP lideri Bahçeli, "Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir." dedi.