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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu vatanı peşkeş çekemeyecek

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Giriş: 26.04.2022 11:32
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Şehirlerde eylem planlayan teröristlere net bir mesaj veren Bahçeli, "Kefenlerini yanlarında taşısınlar" dedi. Muhalefetin 6'lı masa toplantılarına da tepki gösteren Bahçeli, "Gâvurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyorlar" ifadelerine yer verdi. Bahçeli, HDP ve CHP'li isimlerin 1915 olayları hakkındaki skandal açıklamalarına karşı "TBMM'de diasporanın ajanı bulunmaktadır" şeklinde konuştu.
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