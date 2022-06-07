07 Haziran 2022, Salı
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri için önemli mesajlar veren Bahçeli, "Cumhur başkanını seçecek, o da Erdoğan'dır" dedi. Anket şirketlerini de hedef alan MHP lideri Bahçeli, "Güdümlülere bakmıyoruz! Hepsi ayaklarımızın altında paspastır" şeklinde konuştu. CHP' lideri Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçimi için çağrıda bulunan Bahçeli, "Sende aday olacak yürek var mı?" ifadelerine yer verdi.