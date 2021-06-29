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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Giriş: 29.06.2021 11:34
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üniversite sınavlarını kaldırılmasını dile getiren MHP lideri Bahçeli, "Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir." dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına da tepki gösteren Bahçeli, "Yine kendini rezil etti. Gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı" dedi.
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