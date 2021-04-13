13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2021 11:38
Güncelleme:13.04.2021 11:46
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Darbe imalı bildiri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i topa tuttu. "Kimse bayrağımızı parçalayamaz" diyen Bahçeli, 2023 seçimleri hakkında da meydan okudu.
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Cumhuriyet Kur’an kurslarını hedef aldı!
Cumhuriyet Kur’an kurslarını hedef aldı!
Gözler Kabine'de! Tam kapanma mı, ek tedbir mi?
Gözler Kabine'de! Tam kapanma mı, ek tedbir mi?
Orucu bozan şeyler nelerdir?
Orucu bozan şeyler nelerdir?
Hasretle bekleniyordu! Mahyalar yandı
Hasretle bekleniyordu! Mahyalar yandı
Ramazan’da restoranlar nasıl çalışacak?
Ramazan’da restoranlar nasıl çalışacak?
Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
İzmir'de FETÖ'ye kritik operasyon!
İzmir'de FETÖ'ye kritik operasyon!
Darbe imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme
Darbe imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlar için flaş karar
İçişleri Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlar için flaş karar
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı
Türkiye ile ABD arasında kritik temas
Türkiye ile ABD arasında kritik temas
Daha Fazla Video Göster