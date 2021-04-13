Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Darbe imalı bildiri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i topa tuttu. "Kimse bayrağımızı parçalayamaz" diyen Bahçeli, 2023 seçimleri hakkında da meydan okudu.