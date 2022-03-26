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Son dakika | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Vicdanın barajını nasıl geçeceksin!

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Giriş: 26.03.2022 12:16
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Antalya'da düzenlenen belediye başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada Bahçeli, İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altındayken megakentin sorunlarıyla ilgilenmeyi bırakıp İngiliz büyükelçi ile balıkçıda hoş vakit geçiren İmamoğlu'na "Bizim belediye başkanlarımız, şehirleri, beldeleri kara kışla boğuşurken balık yemeği aklından geçirmez." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, HDP'nin seçimlerde baraj altı kalma endişesini üstü kapalı dile getiren CHP yönetimi için "Kılıçdaroğlu'nun ve yönetiminin ipliği pazara çıkmıştır. Şahsımı hedef alıp, sen barajı geçemezsen nereye yüzeceksin diye sormuştur. Terörist Demirtaş'ı içeriden çıkaracağım diye elinden geleni yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bizi bırak da vicdanın barajını nasıl geçeceksin. Sen onu söyle." dedi.
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