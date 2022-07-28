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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Ekonomiye suikast hevesinden dönmelidir

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Giriş: 28.07.2022 16:34
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir." dedi.
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