28 Temmuz 2022, Perşembe
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Ekonomiye suikast hevesinden dönmelidir
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinde bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı, ayrıca otomobil satışlarını tezvirat konusu haline getirerek Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir." dedi.