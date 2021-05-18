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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den HDP'ye bakanlık sözüne çok sert tepki
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin HDP'ye 'bakanlık' sözüne tepki gösteren Bahçeli, "Malumun ilanıdır" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "HDP ile yatmış PKK ile uyanmıştır" şeklinde konuştu. İsrail'e de tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gerekirse devreye girelim" ifadeleriye flaş bir çıkış yaptı.