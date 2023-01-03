Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! Bahçeli'den erken seçim cevabı

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri hakkında önemli mesajlar veren Bahçeli, "Türk tarihinin kader ve karar noktasıdır" dedi. Erken seçim algılarına da cevap veren MHP lideri Bahçeli, "Erken ya da vaktinde, iki seçeneğe de varız" şeklinde konuştu. CHP ve İYİ Parti'nin lobi çalışmalarına sert çıkan Bahçeli, "Türkiye'yi yenemezler, Türk milletini geçemezler" ifadelerine yer verdi.

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