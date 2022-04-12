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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

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Giriş: 12.04.2022 11:34
Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Atatürk'ün çizgilerinden çıktığını vurgulayan Bahçeli, "Neresi Atatürk'ün partisi?" dedi. 2023 seçimleri için Millet İttifakı'nın adayını açıklaması gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Çürük adayınız kim? Açıklayın da boyunuzun ölçüsünü görelim" şeklinde konuştu.
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