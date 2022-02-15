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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

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Giriş: 15.02.2022 11:28
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hükümetin aldığı gıdada yüzde 7 KDV indirimi kararına değinen Bahçeli, "Devlet görevini yaptı. Şimdi sıra ekonomik aktörlerde" dedi. MHP lideri Bahçeli, 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının toplanmasına da tepki gösterdi. Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Yuvarlak masa olunca ayak bir olur, o da HDP'dir" ifadelerine yer verdi.
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