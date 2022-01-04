04 Ocak 2022, Salı
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki göstererek "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. Dinimize laf söyletmeyiz. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür dilemesini bekliyoruz" dedi. Bahçeli, İBB'ye terör iltisaklı personel teftişine ilişkin "İşe alınanlardan en üste kadar herkes sorumludur. Suç sabit görülürse İBB Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir" ifadelerini kullandı.