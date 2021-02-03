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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor

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Giriş: 03.02.2021 16:10
Güncelleme:03.02.2021 16:11
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor" dedi.
Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor
Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor
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