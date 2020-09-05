Son dakika: Mehmetçik Yunan sınırına yığınak mı yapıyor? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

Son dakika haberleri... İhlas Haber Ajansı (İHA) kaynaklı yayınlanan "Tanklar Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor" haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında yaşanan gelişmelerle ilgili son durumu aktardı. " 2. Kolordu Komutanlığı tarafından yapılan bir sevkiyat söz konusu değil." diyen Sezer, Suriye sınırında yaşananların olağan bir durum olduğunu, olağanüstü bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Son dakika haberleri... İhlas Haber Ajansı (İHA) kaynaklı yayınlanan "Tanklar Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor" haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında yaşanan gelişmelerle ilgili son durumu aktardı. "2. Kolordu Komutanlığı tarafından yapılan bir sevkiyat söz konusu değil." diyen Sezer, Suriye sınırında yaşananların olağan bir durum olduğunu, olağanüstü bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.