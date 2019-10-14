Son dakika: Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Ayn El Arap'a (Kobani) ilerliyor |Video

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Farat'ın doğusu teröristlerden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde de başarıyla devam ediyor. Son açıklanan resmi rakamlara göre 550 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Resulayn ve Tel Abyad teröristlerden temizlenirken gözler Ayn El Arap'a (Kobani) çevrildi. ABD askerleri Ayn El Arap'daki (Kobani) askerlerini harekat bölgesinden çekti! Mehmetçik ve SMO birlikleri Ayn El Arap'a (Kobani) ilerliyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son gelişmeleri sınır hattından canlı yayında aktardı.