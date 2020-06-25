Son dakika: Meclis'te 'koronavirüs' alarmı! Vaka sayısı 20'yi aştı |Video

Son dakika haberi; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüs alarmı yaşanıyor. Virüs tespit edilen personel sayısı 20'ye yükseldi. Salgına karşı TBMM'de 'pandemi timi' kurulması kararlaştırıldı. Peki bu pandemi timi ne yapacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüs alarmı yaşanıyor. Virüs tespit edilen personel sayısı 20'ye yükseldi.

Salgına karşı TBMM'de 'pandemi timi' kurulması kararlaştırıldı.

Peki bu pandemi timi ne yapacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.