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Son dakika: Marmaris'te orman yangını başladı

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Giriş: 23.06.2023 16:15
Son dakika haberi...Muğla Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı..
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Marmaris’te orman yangını başladı
Marmaris'te orman yangını başladı
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