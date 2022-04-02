Son dakika: Malatya çevre yolu projesinin birinci etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, "Malatya'nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağına inanıyorum." dedi. Fahiş fiyat uyarısında bulunan Başkan Erdoğan, "Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız." ifadelerini kullandı.

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