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Son dakika: Libya'ya üst düzey ziyaret! Gündemde hangi konular vardı? Neler konuşuldu? |Video

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Giriş: 18.06.2020 16:12
Güncelleme:18.06.2020 16:17
Son dakika haberi... Türkiye'den Libya'ya üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü. Peki ziyarette neler konuşuldu? Masada hangi konular vardı? Anadolu Ajansı Libya muhabiri Enes Canlı, A haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Türkiye'den Libya'ya üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü. Peki ziyarette neler konuşuldu? Masada hangi konular vardı? Anadolu Ajansı Libya muhabiri Enes Canlı, A haber canlı yayınında anlattı.

MASADA HANGİ KONULAR VARDI?

Libya'daki krizin çözülmesine yönelik çabalar, ülkenin güvenliği ve Libya güvenlik güçlerinin eğitimi görüşüldü, Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'daki altyapı ve petrol konularındaki çalışmaları ve yatırımları konuşuldu, Güvenlik ve askeri işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Kasım 2019'da varılan mutabakat da ele alındı.

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