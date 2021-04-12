Son dakika: Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye geldi!

Son dakika haberine göre Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bugün kabinesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşılayacak. Başkan Erdoğan ve Dibeybe, baş başa görüşecek, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği verecek.