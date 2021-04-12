12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye geldi!

Son dakika: Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Türkiye'ye geldi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2021 15:12
Güncelleme:12.04.2021 16:14
Son dakika haberine göre Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bugün kabinesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşılayacak. Başkan Erdoğan ve Dibeybe, baş başa görüşecek, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği verecek.
Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi
Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi
Mısır'dan Türkiye açıklaması
Mısır'dan Türkiye açıklaması
Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı
Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı
Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı
Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı
Mansur Yavaş seçim öncesi sözlerini unutup suya zam yapmak istedi AK Parti engelledi
Mansur Yavaş seçim öncesi sözlerini unutup suya zam yapmak istedi AK Parti engelledi
Başkan Erdoğan'ın istediği A Haber'de gerçek oldu
Başkan Erdoğan'ın istediği A Haber'de gerçek oldu
İşte 7 maddede 128 milyar dolar gerçeği
İşte 7 maddede 128 milyar dolar gerçeği
Ramazan'da tam kapanma var mı?
Ramazan'da tam kapanma var mı?
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Bakanlık açıkladı! 24 bin kişiye...
Bakanlık açıkladı! 24 bin kişiye...
Ramazan'da tam kapanma var mı?
Ramazan'da tam kapanma var mı?
Daha Fazla Video Göster