21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Kuzey Marmara'da gurur günü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Kuzey Marmara'da gurur günü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2021 12:18
Güncelleme:21.05.2021 12:22
Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın iki kıtası arasındaki trafik için hayati önemde. Marmara bölgesini çepeçevre otoyol ile kuşatmış olacağız. Ülkemizin iftihar projesi olarak yerini alacaktır." dedi. Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içinde yerini alacak." diye konuştu. Erdoğan yargı reformuyla ilgili de, "Dördüncü paketi yakında Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünya bilmeli." diyerek net konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Marmara'da gurur günü!
Kuzey Marmara'da gurur günü!
Siyasi parti sayısı 107’ye yükseldi
Siyasi parti sayısı 107’ye yükseldi
Sınırda DEAŞ operasyonu
Sınırda DEAŞ operasyonu
Rekabet Kurumu’ndan WhatsApp açıklaması
Rekabet Kurumu’ndan WhatsApp açıklaması
Filistin için dünyaya insanlık çağrısı
Filistin için dünyaya insanlık çağrısı
Gezi Olayları davası bugün yeniden başladı
Gezi Olayları davası bugün yeniden başladı
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu
NATO Türk zırhlısı Vuran'ı tanıttı
NATO Türk zırhlısı Vuran'ı tanıttı
Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak
Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak
8 ilde Sahil Rüzgarı operasyonu
8 ilde "Sahil Rüzgarı" operasyonu
Thodex’in sahibi böyle kaçtı
Thodex’in sahibi böyle kaçtı
Milyonluk Thodex vurgunu! İşte kaçış anı
Milyonluk Thodex vurgunu! İşte kaçış anı
Daha Fazla Video Göster