Son dakika: Kuzey Marmara'da gurur günü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın iki kıtası arasındaki trafik için hayati önemde. Marmara bölgesini çepeçevre otoyol ile kuşatmış olacağız. Ülkemizin iftihar projesi olarak yerini alacaktır." dedi. Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içinde yerini alacak." diye konuştu. Erdoğan yargı reformuyla ilgili de, "Dördüncü paketi yakında Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünya bilmeli." diyerek net konuştu.

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