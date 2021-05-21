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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı! Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak | Kuzey Marmara Otoyolu ne zaman açılıyor?
Son dakika haberi... Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde son bölüm de tamamlandı. Otoyolun tamamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete giriyor. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.