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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı! Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak | Kuzey Marmara Otoyolu ne zaman açılıyor?

A Haber
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Giriş: 21.05.2021 08:31
Güncelleme:21.05.2021 08:37
Son dakika haberi... Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde son bölüm de tamamlandı. Otoyolun tamamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete giriyor. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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