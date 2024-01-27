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SON DAKİKA: Kuşadası Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 09:13
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 08.19'da merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler yorumladı.
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