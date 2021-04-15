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Son dakika: Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında kritik görüşme.

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Giriş: 15.04.2021 17:13
Son dakika haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara’ya gelidi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.. Görüşmenin ardından, Bakan Çavuşoğlu ve Yunan Bakan Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.
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