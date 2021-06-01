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Son dakika | Kronik muhalif Ayşenur Arslan'dan skandal SİHA sözleri!

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Giriş: 01.06.2021 12:00
Güncelleme:01.06.2021 12:14
Başkan Erdoğan liderliğinde her alanda yerli ve milli üretimlerine hız veren Türkiye, büyük hamleler yapıyor. Türkiye'nin bu başarısı dünya genelinde övgüler alırken bazı kronik muhalif gazeteciler, televizyon ekranlarında alay konusu olma pahasına bu adımları küçültmek için elinden geleni yapıyor. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İHA-SİHA'lar hakkında Dağlık Karabağ savaşında Rus hava savunma sistemini aşıp Ermenistan'a ağır bir mağlubiyet yaşatmış olması gerçeğini görmezden gelerek "Ülke ekonomisine ne katkısı var" dedi.

Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüdü.

Ekonomide yaşanan bu gelişme, Halk TV'deki Medya Mahallesi programında masaya yatırıldı.

Türkiye ekonomisinin büyümesini değerlendiren Ayşenur Arslan, dünyanın konuştuğu larımızı beğenmedi İHA ve SİHA satışlarını diline doladı, bu satışların bir faydasının olmadığını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ RAKAMSAL OLARAK BÜYÜTEN AMA..."
Ayşenur Arslan, "Mesela İHA-SİHA satışı gibi, Türkiye'yi rakamsal olarak büyüten ama evlere hiç yansımayan savunma sanayii hamleleri adı altında; Polonya'ya Ukrayna'ya ihraç edilen İHA'lar SİHA'lar da var. Biliyorsunuz küçük damat üretiyor bunları. Savaş malzemeleri, her zaman ekonomiyi büyümüş gösterir. Bu benim yorumum. Çok cahilce de olabilir, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Polonya'ya 24 SİHA ihracatı gerçekleştirmişti.

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