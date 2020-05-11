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Son dakika: Kritik Kabine toplantısından ilk görüntüler |Video

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11.05.2020
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak. Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle de ilgili son karar alınacak. Kritk toplantıdan ilk görüntüler...
Son dakika: Kritik Kabine toplantısından ilk görüntüler |Video
Son dakika: Kritik Kabine toplantısından ilk görüntüler |Video
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