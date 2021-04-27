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Videolar Gündem Videoları Son dakika: Kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında 28 kişi ile ilgili karar!

Son dakika: Kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında 28 kişi ile ilgili karar!

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Giriş: 27.04.2021 09:30
Güncelleme:27.04.2021 09:33
Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 62 kişi serbest bırakılırken, zanlıların 28'i için yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Öte yandan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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