Son dakika: Koronavirüs salgınında İstanbul'da son durum nasıl? Canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin Vuhan'ı olarak nitelendirilen İstanbul'da son durum ne? İstanbul virüsle nasıl mücadele ediyor? Virüsün yayılma hızı ne durumda? İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin Vuhan'ı olarak nitelendirilen İstanbul'da son durum ne? İstanbul virüsle nasıl mücadele ediyor? Virüsün yayılma hızı ne durumda? İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Memişoğlu, vaka sayılarındaki düşüşün Türkiye ortalamasına göre İstanbul'da hızla sürdüğünü belirtti ve Haziran ayı itibariyle daha rahatlama yaşanacağını söyledi. Memişoğlu, "İstanbul'da eskisine göre yüzde 50 azalma söz konusu. Hasta anlamında söylüyorum." ifadelerini kullandı.

HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Memişoğlu, "Haziran'dan itibaren pandemi hastaneleri azaltılacak.1 Haziran'dan itibaren poliklinik randevularını da vermeye başlayacağız." dedi.