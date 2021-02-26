Son dakika: Koronavirüs kısıtlamaları hangi illerde esnetilecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan yanıtladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan "Kısıtlamalar hangi illerde esnetilecek?" sorusunu da yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Pazartesi günü çalışmalar Kabine'ye gelecek ve mutasyonun hangi illerde hangi durumda olduğunu Sağlık Bakanımız sunumunu yapacak ona göre bizler de nasıl tedbirler alabiliriz, kafelerle ilgili nasıl adım atarız bunların kararını pazartesi günü Kabine toplantısında alacağız." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan "Kısıtlamalar hangi illerde esnetilecek?" sorusunu da yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Pazartesi günü çalışmalar Kabine'ye gelecek ve mutasyonun hangi illerde hangi durumda olduğunu Sağlık Bakanımız sunumunu yapacak ona göre bizler de nasıl tedbirler alabiliriz, kafelerle ilgili nasıl adım atarız bunların kararını pazartesi günü Kabine toplantısında alacağız." dedi.