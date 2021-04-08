Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. Ramazan ayında alınacak önlemler görüşülecek, tam kapanmaya yönelik kararın açıklanması bekleniyor. Başkan Erdoğan "Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna, "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." yanıtını vermişti. Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında. Bu önemli gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alma noktasında karar mekanizması olan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek. Bakanlık tarafından açıklanan renk kodu haritasında az riskli illerden bir çocuğunun çok riskli hale gelmesiyle birlikte yeni önlemler de gündeme geldi.

TAM KAPANMA NETLEŞECEK

Bugün bir araya gelecek Bilim Kurulu'nun da gündeminde de, Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumunun netleştirilmesi bekleniyor.

Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alma noktasında karar mekanizması olan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek. Bakanlık tarafından açıklanan renk kodu haritasında az riskli illerden bir çocuğunun çok riskli hale gelmesiyle birlikte yeni önlemler de gündeme geldi.

TAM KAPANMA NETLEŞECEK

Bugün bir araya gelecek Bilim Kurulu'nun da gündeminde de, Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumunun netleştirilmesi bekleniyor.

A HABER MUHABİRİ ECE ALTUĞ:

"Türkiye'de artan vaka sayılarının arkasında, aile içindeki artışın etkisi var. Ev içinde olabildiğince mesafeyi korumaya davet ediyor uzmanlar. Toplu taşımadan yansıyan görüntüler var. Oldukça kalabalık olduğunu gözlemyebiliyoruz. İş yerlerinde bulaş artış oranı da vaka sayılarını yükselten etkenlerden biri. Ramazan öncesi kritik bir dönemdeyiz. Yeni önlemler gelecek mi? Bunu da merak ediyoruz." dedi.

'Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna yönelik ise Erdoğan, "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini genişletmesi, hatta salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak hatta mümkünse önünde gitmektir.

Avrupa ülkelerinin tamamı neredeyse Türkiye'den daha ağır tedbirler uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tamimiyle felç durumdadır. Şayet biz ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride açacağı hareketliliği yakalayabiliriz.

Aksi takdirde turizmde bir sezonu kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretlerinde de çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Tek bir insanımızın bile bu meşum hastalık sebebiyle acı çekmesine hele hele hayatını kaybetmesine gönlümüz razı gelmez. Ramazan ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken, salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız."