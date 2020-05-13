Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Hangi kararlar alınacak? |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17.00’a açıklama yapacak. Bilim Kurulunda hangi konular ele alınacak? Hangi kararlar alınacak? İşte detaylar…

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17.00'a açıklama yapacak. Bilim Kurulunda hangi konular ele alınacak? Hangi kararlar alınacak? İşte detaylar…