Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Özer'in PCR teklifi değerlendirilecek! Velilerin gözü çıkacak kararda

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, ağırlıklı gündem okullardaki tedbirler olmak üzere önemli konuları görüşülecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in temaslı öğrenciler ve karantina sınıflarıyla ilgili PCR testi önerisi değerlendirilecek. Eğitim camiası ve velilerin gözü Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararda. Notları Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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