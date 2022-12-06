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Son dakika: Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü! Pilotun son durumu ne?

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 13:26
Son dakika haberleri... Konya Karatay’da Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, pilot atlayarak kurtuldu. Pilot Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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