31 Ocak 2023, Salı
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Son dakika... Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu'dan açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğünde Kökünü Kurutma Operasyonu’na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Soylu, “Antalya'da 37'inci operasyonu yaparken eş zamanlı bir şekilde Erzincan, Isparta ve Ordu illerinde gerçekleştirdik. 1321 polis ve jandarmamız, 24 dedektör köpeğimizle birlikte bu operasyon 06.00'da başladı. Hem Erzincan, Isparta ve Ordu illerimizde de başladı. Bu operasyon başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Hedefimiz Antalya'da 187'ydi. Bu 187 hedefin 181'i yakalanarak gözaltına alındı. Tam 5 aydır projeli bir operasyonla takip edilmektedir. Ordu'da 32 şüpheliden 25'i, Erzincan'da 17 şüpheli bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır.” dedi.