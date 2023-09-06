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Son dakika: Kırklareli'nde can kaybı 5'e yükseldi, kayıp bir kişi aranıyor

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 16:32
Son dakika haberleri… Kırklareli'ndeki sel felaketinde can kaybı 5’e yükseldi. Bir kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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