Son dakika: Kırklareli'nde can kaybı 5'e yükseldi, kayıp bir kişi aranıyor

Son dakika haberleri… Kırklareli'ndeki sel felaketinde can kaybı 5’e yükseldi. Bir kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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