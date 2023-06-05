05 Haziran 2023, Pazartesi
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Son dakika | Kırgızistan'da darbe girişimi! 110 asker ve diplomat gözaltında
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede darbe girişiminde bulundukları öne sürülen asker ve bürokratlara yönelik bugün geniş çaplı operasyon başlattı. İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı. Detayları A Haber dış haber editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.