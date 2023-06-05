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Son dakika | Kırgızistan'da darbe girişimi! 110 asker ve diplomat gözaltında

A Haber
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Giriş: 05.06.2023 13:17
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede darbe girişiminde bulundukları öne sürülen asker ve bürokratlara yönelik bugün geniş çaplı operasyon başlattı. İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı. Detayları A Haber dış haber editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.
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