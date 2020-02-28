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28.02.2020
Son dakika: Kilis’ten İdlib’e komando sevkiyatı |Video
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’ten Suriye’nin İdlib’e komando birlikleri, topçu birlikleri, askeri araçlar ile personeli sevk edildi. Kilis’ten Komando birlikleri otobüsle, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri İdlib’e hareket etti. 22 araçlık askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Hatay’a oradan da İdlib’e geçecekleri öğrenildi.
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