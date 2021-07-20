Son dakika: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre … Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte anıt defterini imzaladı. Atatürk Anıtındaki törenin ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır." dedi. Başkan Erdoğan, "Buradan AB'ye sesleniyorum, ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu? Bunlarda hep yalan, hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. AB, mali ve idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini vereceklerdi. Verdiler mi? Vermediler'' diyerek sert çıktı.

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